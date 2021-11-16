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Расклады в группе Медведева на Итоговом турнире, сегодня россиянин может выйти в полуфинал

Расклады в группе Медведева на Итоговом турнире, сегодня россиянин может выйти в полуфинал
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Сегодня, 16 ноября, российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Германии Александром Зверевым во втором матче Итогового турнира ATP. В случае победы Медведев досрочно выйдет в полуфинал, однако для этого нужно, чтобы в другом матче группы Хуберт Хуркач (Польша) обыграл Маттео Берреттини (Италия).

Александр Зверев может выйти в полуфинал в двух случаях:
— если обыграет Медведева в двух сетах;
— если обыграет Медведева в трёх сетах, а Берреттини победит Хуркача.

Если Янник Синнер (Италия) сыграет на турнире вместо Берреттини, то он должен выиграть оба своих матча (Хуркач и Медведев), чтобы иметь шанс пройти в плей-офф. Выйти в полуфинал он может лишь в том случае, если в группе будет только один теннисист, помимо него, у которого в активе будет 2 и более победы.

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