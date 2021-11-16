Пит Сампрас: достижения Джоковича — главный признак того, что он величайший теннисист

14-кратный победитель турниров «Большого шлема», американец Пит Сампрас дал комментарий по поводу серба Новака Джоковича.
«Я считаю, достижения Джоковича за последние десять лет красноречиво говорят о том, что он — величайший теннисист всех времён. По крайней мере, для меня. Он регулярно выигрывает турниры «Большого шлема» и становится номером один по итогам года. Джокович доминировал над двумя великими игроками, Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, и очень хорошо справлялся с новым поколением игроков.
Он готов меняться, готов узнавать себя. Он всегда стремится стать лучше. Я очень впечатлён его трансформацией. Из просто талантливого молодого спортсмена, психически немного хрупкого, он превратился в того, кем является сегодня. Очень круто наблюдать за всем этим», — приводит слова Сампраса Tennis Majors.
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