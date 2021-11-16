Радукану сыграет с Русе в выставочном матче в Лондоне

Чемпионка US Open – 2021 18-летняя британка Эмма Радукану в конце ноября проведёт выставочный матч с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в Лондоне, сообщает Reuters.

Примечательно, что теннисистки могли встретиться в конце октября на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Русе в том турнире не смогла пробиться во второй этап, уступив Симоне Халеп. Радукану же прошла до четвертьфинала, где проиграла украинке Марте Костюк.

После US Open 20-я ракетка мира приняла участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), где на старте уступила белоруске Александре Саснович со счётом 2:6, 4:6. Затем Радукану снялась с «ВТБ Кубка Кремля» и заявилась на турнир WTA-250 в Клуж-Напоке.



Под занавес сезона Радукану возглавила посев турнира WTA-250 в Линце (Австрия), однако на старте проиграла 106-й ракетке мира 20-летней Синьюй Ван (Q) из Китая со счётом 1:6, 7:6 (7:0), 5:7