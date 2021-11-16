Судья засчитал Медведеву заступ на подаче в ключевой момент сета в матче со Зверевым

На тай-брейке второго сета матча россиянина Даниила Медведева с немцем Александром Зверевым на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) судья вынес спорное решение.

При счёте 1:1 на второй подаче Медведева он засчитал ему заступ, из-за чего россиянин потерял очко, а позднее проиграл сет со счётом 6:7 (3:7). В данный момент счёт встречи Медведев — Зверев 6:3, 6:7 (3:7), 2:1 в пользу Даниила.

Напомним, на старте Итогового турнира Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. В заключительном матче группового этапа Даниил встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.