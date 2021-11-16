Даниил Медведев жестом отреагировал на спорное решение судьи в матче со Зверевым в Турине

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев жестом отреагировал на спорное решение судьи на вышке в матче с немцем Александром Зверевым (третий номер рейтинга) на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Даниил иронично поднял большой палец вверх.
Напомним, на тай-брейке второго сета при счёте 1:1 на второй подаче Медведева арбитр засчитал Даниилу заступ, из-за чего россиянин потерял очко, а позднее проиграл сет со счётом 6:7 (3:7).
Напомним, на старте Итогового турнира Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. В заключительном матче группового этапа Даниил встретится с итальянцем Маттео Берреттини.
Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.
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