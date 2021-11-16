Даниил Медведев на тай-брейке одолел Александра Зверева на Итоговом чемпионате ATP

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал важнейшую победу на Итоговом чемпионате ATP – 2021 в Турине (Италия), который завершится 21 ноября.

В матче второго тура группового этапа Медведев в двух сетах обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева — 18 эйсов и 2 двойные ошибки.

Таким образом, Медведев стал единственным игроком красной группы, на счету которого ни одного поражения.

Напомним, на старте Итогового турнира Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. В заключительном матче группового этапа Даниил встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В параллельном квартете выступают Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.