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Даниил Медведев продлил победную серию на Итоговых турнирах ATP до семи матчей

Даниил Медведев продлил победную серию на Итоговых турнирах ATP до семи матчей
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев продлил победную серию на Итоговых чемпионатах ATP до семи матчей. Это произошло после победы Медведева над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым во втором туре группового этапа финала ATP в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

Напомним, в прошлом году именно Медведев одержал победу на Итоговом турнире ATP. Тогда россиянин выиграл пять матчей подряд, последний из которых — финал с австрийцем Домиником Тимом.

Отметим, что лидером по количеству выигранных матчей на Итоговых является швейцарец Роджер Федерер, в его активе 59 побед. На втором месте идут двое теннисистов американец Иван Лендл и серб Новак Джокович, у обоих по 39.

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