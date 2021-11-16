Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым в Турине

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал важнейшую победу над немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) в пользу россиянина.

«Это один из тех матчей, которые я буду вспоминать. Когда ты выигрываешь на тай-брейке со счётом 8:6 – это не просто так. Когда ты ведёшь 6:4 на решающем тай-брейке, у тебя два матчбола, а потом ты их теряешь – меня это зажало на какой-то момент. Это был потрясающий матч.

Поединок получился очень сложным. Вообще четыре последних мои матча на этом турнире – и с Рафой в полуфинале, и с Домиником в финале, и, на самом деле, с Хубертом в первом туре – были очень трудными. Я уступил ему один сет, но я рад, что все мои последние матчи на этом турнире складываются так удачно», — сказал Медведев в интервью на корте.