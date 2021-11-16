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«Не надо было реагировать». Тарпищев – о жесте Медведева в адрес судьи в матче со Зверевым

«Не надо было реагировать». Тарпищев – о жесте Медведева в адрес судьи в матче со Зверевым
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над Александром Зверевым.

«То, что не проиграл с матчболов и в итоге выиграл — это большой психологический плюс. Степень усталости пока не накопилась, но нервы в середине второго сета включились. Всё логично: победил тот, кто имел небольшое преимущество в розыгрышах второго мяча и своей подачи. Не знаю, будет ли играть Берретини. По логике Медведев должен выходить с первого места. Инцидент с судьёй из-за заступа? Такие моменты иногда становятся ключевым. В этот момент мозги сразу же переключаются. Дане не нужно было реагировать. Ясно, что здесь не засуживают: если был заступ, то он был необязательным. Реагировать не стоит», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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