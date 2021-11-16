«Не зажало, но руки трясутся». Медведев после победы над Зверевым написал на камере фразу

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, на итоговом турнире ATP обыгравший третью ракетку Александра Зверева 6:3, 6:7, 7:6, после матча написал на камере ироничную фразу: «Не зажало, но руки трясутся».

Напомним, сегодня в матче второго тура группового этапа Медведев в двух сетах обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева — 18 эйсов и 2 двойные ошибки.



Таким образом, Медведев стал единственным игроком красной группы, на счету которого нет ни одного поражения. Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.