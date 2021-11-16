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Даниил Медведев стал единоличным лидером своей группы на Итоговом чемпионате ATP

Даниил Медведев стал единоличным лидером своей группы на Итоговом чемпионате ATP
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев стал единоличным лидером красной группы на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Медведев на данный момент единственный игрок группы, который в двух матчах одержал две победы.

Напомним, на старте Итогового турнира Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. А во втором туре в сложнейшем матче обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). В заключительном матче группового этапа Даниил встретится с итальянцем Янником Синнером, который заменил соотечественника Маттео Берреттини, получившего травму.

В соревнованиях принимают участие восемь лучших теннисистов по итогам 2021 года. В параллельном квартете выступают Новак Джокович (Сербия), Стефанос Циципас (Греция), Андрей Рублёв (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.

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