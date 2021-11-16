Видео матчбола Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым
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Сегодня было опубликовано видео матчбола, который принёс Даниилу Медведеву победу в противостоянии с Александром Зверевым.
Права на видео принадлежат ATP.
Напомним, сегодня в матче второго тура группового этапа Медведев в двух сетах обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева — 18 эйсов и 2 двойные ошибки.
Таким образом, Медведев стал единственным игроком красной группы, на счету которого нет ни одного поражения. Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.
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