Даниил Медведев победил Александра Зверева в 5-й раз подряд

Сегодня, 16 ноября, российский теннисит Даниил Медведев в 5-й раз подряд обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева, а также опередил его по числу побед в личных официальных встречах.

1. Санкт-Петербург – 2016. 2-й круг. Зверев – Медведев – 6:3, 7:5.

2. Вашингтон-2017. 1/4 финала. Зверев – Медведев – 6:2, 6:4.

3. Майами-2018. 2-й круг. Зверев – Медведев – 6:4, 1:6, 7:6.

4. Торонто-2018. 1/8 финала. Зверев – Медведев – 6:3, 6:2.

5. Шанхай-2019. Финал. Медведев – Зверев – 6:4, 6:1.

6. ATP Finals – 2019. Группа. Зверев – Медведев – 6:4, 7:6.

7. Париж-2020. Финал. Медведев – Зверев – 5:7, 6:4, 6:1.

8. ATP Finals – 2020. Группа. Медведев – Зверев – 6:3, 6:4.

9. ATP Cup – 2021. 1/2 финала. Медведев – Зверев – 3:6, 6:3, 7:5.

10. Париж-2021. 1/2 финала. Медведев – Зверев – 6:2, 6:2.

11. ATP Finals – 2021. Группа. Медведев – Зверев – 6:3, 6:7, 7:6.

Напомним, сегодня в матче второго тура группового этапа Медведев в двух сетах обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева — 18 эйсов и 2 двойные ошибки.



Таким образом, Медведев стал единственным игроком красной группы, на счету которого нет ни одного поражения. Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.