Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев победил Александра Зверева в 5-й раз подряд

Даниил Медведев победил Александра Зверева в 5-й раз подряд
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, российский теннисит Даниил Медведев в 5-й раз подряд обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева, а также опередил его по числу побед в личных официальных встречах.

1. Санкт-Петербург – 2016. 2-й круг. Зверев – Медведев – 6:3, 7:5.
2. Вашингтон-2017. 1/4 финала. Зверев – Медведев – 6:2, 6:4.
3. Майами-2018. 2-й круг. Зверев – Медведев – 6:4, 1:6, 7:6.
4. Торонто-2018. 1/8 финала. Зверев – Медведев – 6:3, 6:2.
5. Шанхай-2019. Финал. Медведев – Зверев – 6:4, 6:1.
6. ATP Finals – 2019. Группа. Зверев – Медведев – 6:4, 7:6.
7. Париж-2020. Финал. Медведев – Зверев – 5:7, 6:4, 6:1.
8. ATP Finals – 2020. Группа. Медведев – Зверев – 6:3, 6:4.
9. ATP Cup – 2021. 1/2 финала. Медведев – Зверев – 3:6, 6:3, 7:5.
10. Париж-2021. 1/2 финала. Медведев – Зверев – 6:2, 6:2.
11. ATP Finals – 2021. Группа. Медведев – Зверев – 6:3, 6:7, 7:6.

Напомним, сегодня в матче второго тура группового этапа Медведев в двух сетах обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Встреча продлилась 2 часа 39 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Зверева — 18 эйсов и 2 двойные ошибки.

Таким образом, Медведев стал единственным игроком красной группы, на счету которого нет ни одного поражения. Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является именно Медведев.

Новость по теме
«Не зажало, но руки трясутся». Медведев после победы над Зверевым написал на камере фразу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021