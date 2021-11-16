Даниил Медведев высказался о спорном решении судьи во время матча с Александром Зверевым

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о спорном решении судьи на вышке в матче с немцем Александром Зверевым (третий номер рейтинга) на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).

Напомним, на тай-брейке второго сета при счёте 1:1 на второй подаче Медведева арбитр засчитал Даниилу заступ, из-за чего россиянин потерял очко, а позднее проиграл сет со счётом 6:7 (3:7). В итоге, поединок Медведев выиграл со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

«Трудно сказать, потому что Саша провёл хороший тай-брейк. Не хочу говорить, что это меня сбило и поэтому я проиграл. И по повтору было не очень понятно. Думаю, если они хотят фиксировать такие вещи на второй подаче, сделайте электронную систему. Не думаю, что это очень сложно. Это было важное очко, и, кто знает, может быть, из-за него я проиграл второй сет. Но когда всё кончилось, я постарался настроиться на следующий сет. И очень доволен, что у меня получилось», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.