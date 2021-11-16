Медведев поделился эмоциями от досрочного выхода в плей-офф Итогового чемпионата ATP

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями от досрочного выхода в полуфинал Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).

Медведев — на данный момент единственный игрок красной группы, который в 2 матчах одержал 2 победы. На старте Итогового турнира Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. А во втором туре в сложнейшем матче одолел третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). В заключительном поединке группового этапа Даниил встретится с итальянцем Янником Синнером, который заменил соотечественника Маттео Берреттини, получившего травму.

«Синнер – отличный игрок, он много выигрывал в этом году. Это его первый турнир, хотя он его заслужил. Для него сыграть тут – крутой опыт. Не знаю о его состоянии, мы немного потренировались, но он играет дома, в Италии – у него есть дополнительная мотивация. Да, нелегко играть впервые на таком турнире, но посмотрим, как будет.

С кем бы хотел сыграть – с ним или Берреттини? Оба крутые игроки, у Маттео сильнее удар справа, Янник хорошо передвигается по всему корту, может, чуть хуже подаёт. Мне было бы тяжело с ними обоими, ответа на этот вопрос у меня нет. С Маттео сыграем как-нибудь в следующий раз.

Есть ли у меня преимущество, ведь я вышел из группы? Главное – я уже в полуфинале. В субботу я буду играть с кем-то из другой группы, все будут хотеть победить в этой игре, но плюс в том, что я знаю – я в полуфинале. Маленькая цель выполнена. У других этого ещё нет. Но в матче в субботу это не будет иметь значения», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.