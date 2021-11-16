«Я не наступал на линию!» Медведев – об инциденте в матче со Зверевым на Итоговом турнире

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал спорное решение судьи в матче с немцем Александром Зверевым (третий номер рейтинга) на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).
Напомним, на тай-брейке второго сета при счёте 1:1 на второй подаче Медведева арбитр засчитал Даниилу заступ, из-за чего россиянин потерял очко, а позднее проиграл сет со счётом 6:7 (3:7). В итоге поединок Медведев выиграл со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
«Мне важно узнать один нюанс в правилах. Важный момент: ты не можешь наступить на линию или не можешь переступить её? Моя нога была в воздухе, но немного над линией. Я не наступал на линию! Не знаю точно правила: трогать линию – это ошибка? Или тут будто лазер смотрит, когда я пересёк её в воздухе? Нога точно не касалась земли, но, может, это тоже ошибка», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 16 ноября 2021
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