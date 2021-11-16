Даниил Медведев: всегда говорил, что Зверев – топ-игрок, поэтому я счастлив обыграть его

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал важнейшую победу над немцем Александром Зверевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) в пользу россиянина.
«Всегда говорил: Саша – топ-игрок, он столько выиграл! Каждый наш матч – разный, где-то я контролировал игру, где-то он, где-то кто-то переворачивал её – всё было близко. Счастлив обыграть его, ведь у него столько побед, столько титулов. Мы встречались несколько раз в этом году, я понимал его игру – а он мою. Я рад, что последние игры мне удалось выиграть.
Нервы в этой игре? Сложно сказать, нервы – это хитрая штука. Иногда это может быть хорошо – иди и подай, докажи. Например, когда тебя сбивает толпа. Но бывает это помогает принимать правильные решения, иногда наоборот. Во втором сете я был близок к победе на его подаче, но не сыграл лучше из-за того, что нервничал. По ТВ люди многого не видят – думают: «Ого, он совсем не устал», а у меня на самом деле руки трясутся», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 16 ноября 2021
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