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Новак Джокович — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP

Новак Джокович — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP
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Сегодня, 17 ноября, в Турине (Италия) состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют представитель Сербии Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв. Поединок поставлен вторым запуском после парного матча и начнётся не раньше 16:00 мск.

Ранее Андрей и Новак друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP

В первом туре Зелёной группы Рублёв обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4. Первая ракетка мира Джокович победил норвежца Каспера Рууда — 7:6 (7:4), 6:2. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.

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