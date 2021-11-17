Новак Джокович — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP
Поделиться
Сегодня, 17 ноября, в Турине (Италия) состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют представитель Сербии Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв. Поединок поставлен вторым запуском после парного матча и начнётся не раньше 16:00 мск.
Ранее Андрей и Новак друг с другом не встречались.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP
В первом туре Зелёной группы Рублёв обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4. Первая ракетка мира Джокович победил норвежца Каспера Рууда — 7:6 (7:4), 6:2. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
13:18
-
13:00
-
12:42
-
12:29
-
11:35
-
11:13
-
11:12
-
09:53
-
09:42
-
09:26
-
08:47
-
08:08
-
07:26
-
03:40
-
00:41
-
00:39
-
00:26
- 16 ноября 2021
-
23:31
-
22:52
-
22:19
-
21:40
-
21:17
-
21:10
-
21:04
-
19:56
-
19:55
-
19:40
-
19:37
-
19:26
-
19:23
-
19:18
-
19:15
-
19:08
-
19:03
-
18:54
Партнерский контент