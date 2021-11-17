Новак Джокович — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 17 ноября, в Турине (Италия) состоится матч второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют представитель Сербии Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв. Поединок поставлен вторым запуском после парного матча и начнётся не раньше 16:00 мск.



Ранее Андрей и Новак друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP



В первом туре Зелёной группы Рублёв обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4. Первая ракетка мира Джокович победил норвежца Каспера Рууда — 7:6 (7:4), 6:2. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.