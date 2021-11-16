Джим Курье – об игре Даниила Медведева: никогда ничего подобного не видел

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье проанализировал игровой стиль россиянина Даниила Медведева.

«Я никогда ничего подобного не видел. Никогда не видел, чтобы такой высокий игрок так хорошо двигался по корту. Он вообще интересная комбинация навыков. У него очень мощная подача, одна из лучших в туре. Но если войти с ним в розыгрыш, защита тоже потрясающая. Он так хорошо держит корт. Атаковать он тоже умеет, но я считаю, что именно оборона его выделяет. Он умеет делать так, чтобы корт казался сопернику очень маленьким.

Он один из редких игроков, которые с короткого мяча могут вернуться назад, а не идти к сетке. Но он не остаётся в семи метрах за задней линией, где принимает подачу. Нет, он выходит на заднюю, чтобы лишать соперника времени.

Он с тренером Жилем Сервара отлично поработал над тем, чтобы убрать слабые места. Даниил прибавил в игре слёта. Удары все ещё не выдающиеся, но стали гораздо лучше. Он разобрался, какая позиция на корте ему лучше всего подходит, где обороняться, как занимать заднюю линию. Он постоянно прогрессирует, и победы приносят уверенность в себе, которая приводит к новым победам», — приводит слова Курье пресс-служба ATP.