Даниил Медведев впервые высказался о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отреагировал на ситуацию, развернувшуюся вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Самое важное, чтобы она была в безопасности. Мы не знаем деталей истории, так что мне сейчас сложно сформировать мнение. Единственное, что я могу сказать, – надеюсь, она в безопасности», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции после победы над немцем Александром Зверевым на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).

Медведев — на данный момент единственный игрок красной группы, который в 2 матчах одержал 2 победы. Это позволило ему досрочно выйти в полуфинал турнира.