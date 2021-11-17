Заменивший Берреттини Синнер уверенно обыграл Хуркача на Итоговом чемпионате ATP

20-летний итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в стартовом для себя матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Ранее Синнер заменил получившего травму мышц живота соотечественника Маттео Берреттини.

В матче второго тура Синнер в двух сетах обыграл девятую ракетку мира поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Синнер 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Хуркача — 4 эйса и ни одной двойной ошибки.

В следующем, заключительном туре красной группы Синнеру предстоит встретиться с действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым, который ранее досрочно вышел в плей-офф турнира.