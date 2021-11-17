Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Заменивший Берреттини Синнер уверенно обыграл Хуркача на Итоговом чемпионате ATP

Заменивший Берреттини Синнер уверенно обыграл Хуркача на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии

20-летний итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в стартовом для себя матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Ранее Синнер заменил получившего травму мышц живота соотечественника Маттео Берреттини.

В матче второго тура Синнер в двух сетах обыграл девятую ракетку мира поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Синнер 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Хуркача — 4 эйса и ни одной двойной ошибки.

В следующем, заключительном туре красной группы Синнеру предстоит встретиться с действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым, который ранее досрочно вышел в плей-офф турнира.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
16 ноября 2021, вторник. 23:10 МСК
Янник Синнер
11
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021