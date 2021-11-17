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Контавейт вышла в финал Итогового турнира WTA в Гвадалахаре, обыграв Саккари

Контавейт вышла в финал Итогового турнира WTA в Гвадалахаре, обыграв Саккари
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Восьмая ракетка мира Анетт Контавейт стала второй финалисткой Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). В полуфинальном матче эстонка Контавейт уверенно обыграла соперницу из Греции Марию Саккари со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 2 час 4 минуты.

На счету Контавейт 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Саккари подала навылет 9 раз, совершила 3 двойные ошибки и реализовала оба брейк-пойнта.

Первую путёвку в финал разыграли Гарбинье Мугуруса (Испания) и Паула Бадоса (Испания). В заключительный этап вышла Мугуруса, которая победила свою соперницу со счётом 6:3, 6:3.

Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.

Гвадалахара. 1/2 финала
17 ноября 2021, среда. 04:40 МСК
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Комментарии
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