Контавейт вышла в финал Итогового турнира WTA в Гвадалахаре, обыграв Саккари

Восьмая ракетка мира Анетт Контавейт стала второй финалисткой Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). В полуфинальном матче эстонка Контавейт уверенно обыграла соперницу из Греции Марию Саккари со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 2 час 4 минуты.
На счету Контавейт 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Саккари подала навылет 9 раз, совершила 3 двойные ошибки и реализовала оба брейк-пойнта.
Первую путёвку в финал разыграли Гарбинье Мугуруса (Испания) и Паула Бадоса (Испания). В заключительный этап вышла Мугуруса, которая победила свою соперницу со счётом 6:3, 6:3.
Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.
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