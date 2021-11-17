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«Вау, красотка!» Арина Соболенко оценила фото Анастасии Потаповой с отдыха

«Вау, красотка!» Арина Соболенко оценила фото Анастасии Потаповой с отдыха
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Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала фотографию с отдыха. Спортсменка сфотографировалась в купальнике на пляже.

Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Потаповой

На пост россиянки отреагировала белорусская теннисистка Арина Соболенко. В комментарии она написала: «Вау, красотка!»

Потапова занимает 67-ю строчку в рейтинге WTA. Вторая ракетка мира Соболенко в 2021 году выиграла турниры в Абу-Даби и Мадриде. Арина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Гвадалахаре, но не смогла выйти из группы. После поражения от Марии Саккари из Греции Соболенко написала в «Инстаграме»: «Всё, что я хочу сказать прямо сейчас… Я люблю тебя, Мексика! Спасибо вам, люблю вас всех, поддержка была потрясающей».

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