Роджер Федерер объявил, что не выступит на Australian Open 2022 года

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер объявил, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Об этом сообщает издание Le Matin, ссылаясь на слова спортсмена.

Напомним, Роджер Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.

В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде). Первая ракетка ATP на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остаётся непобитым рекордом, пятикратная первая ракетка мира по итогам сезона, старейший игрок, когда-либо возглавлявший рейтинг ATP в одиночном разряде.