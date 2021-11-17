Роджер Федерер объяснил, почему решил не заканчивать карьеру

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер объяснил, почему решил остаться в спорте. Ранее 40-летний Федерер объявил, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

По словам Федерера, он желает в последний раз увидеть, на что способен.

«Хочу в последний раз увидеть, на что я способен. Также хотел бы попрощаться именно на теннисном корте. Вот почему я полностью придерживаюсь программы реабилитации.

Моя жизнь не рухнет, если я больше никогда не сыграю в финале турнира «Большого шлема». Но вернуться туда — это мечта. И на самом деле я до сих пор верю в это. Я верю в такие чудеса.

Сейчас предполагаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года. Но буду крайне удивлён, если смогу сыграть на Уимблдоне», — приводит слова Федерера Le Matin.

Напомним, Роджер Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.