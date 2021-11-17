Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над Бадосой в полуфинале Итогового турнира WTA
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Пятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса, которая ранее стала первой финалисткой Итогового турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика), прокомментировала победу в полуфинале. В полуфинальной встрече Мугуруса уверенно обыграла соотечественницу Паулу Бадосу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
«Думаю, пока это мой лучший матч в Гвадалахаре. Это был непростой полуфинальный матч с другой испанкой… Мы никогда раньше не играли друг с другом. Но я довольна, что мне удалось победить.
Горжусь Паулой. Она начала этот сезон с низких позиций в рейтинге, а теперь занимает места в топ-10. Очень впечатляет. Она заслужила хороший отдых», — приводит слова Гарбинье Мугурусы пресс-служба WTA.
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