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Серена Уильямс показала подборку фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Серена Уильямс показала подборку фото с мужем в честь годовщины свадьбы
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс поздравила мужа Алексиса Оганяна с четвёртой годовщиной свадьбы.

«Прошло четыре года с того особенного дня. У меня осталось так много приятных воспоминаний. Прогуляйтесь со мной по переулку памяти. Вместе с Алексисом каждый день особенный. С годовщиной», — написала Уильямс.

Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс.

В конце августа бывшая первая ракетка мира отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.

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