Серена Уильямс показала подборку фото с мужем в честь годовщины свадьбы
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс поздравила мужа Алексиса Оганяна с четвёртой годовщиной свадьбы.
«Прошло четыре года с того особенного дня. У меня осталось так много приятных воспоминаний. Прогуляйтесь со мной по переулку памяти. Вместе с Алексисом каждый день особенный. С годовщиной», — написала Уильямс.
Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс.
В конце августа бывшая первая ракетка мира отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.
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