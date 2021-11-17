Источник: Циципас досрочно закончил тренировку и может сняться с Итогового турнира ATP
Поделиться
Греческий теннисист Стефанос Циципас, который в настоящее время выступает на Итоговом чемпионате ATP в Турине, досрочно закончил тренировку вчера, 16 ноября. Об этом сообщает греческий журналист Танос Статопулос в своём «твиттере».
Сообщается, что Циципас обсуждает со своей командой и семьёй, продолжать ли ему выступления на турнире или сниматься. Сегодня, 17 ноября, Стефанос должен сыграть с норвежцем Каспером Руудом.
Напомним, в первом матче на Итоговом турнире ATP Стефанос Циципас проиграл россиянину Андрею Рублёву. Счёт встречи — 4:6, 4:6.
Ранее определился один участник полуфинальных матчей. Им стал российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в мировой классификации. Медведев одержал две победы в своей группе.
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
13:18
-
13:00
-
12:42
-
12:29
-
11:35
-
11:13
-
11:12
-
09:53
-
09:42
-
09:26
-
08:47
-
08:08
-
07:26
-
03:40
-
00:41
-
00:39
-
00:26
- 16 ноября 2021
-
23:31
-
22:52
-
22:19
-
21:40
-
21:17
-
21:10
-
21:04
-
19:56
-
19:55
-
19:40
-
19:37
-
19:26
-
19:23
-
19:18
-
19:15
-
19:08
-
19:03
-
18:54
Партнерский контент