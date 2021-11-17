Борис Собкин: только потом станет ясно, как Медведев и Зверев отойдут после такого

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу Даниила Медведева в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия) с представителем Германии Александром Зверевым со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

«Я бы не сказал, что это один из лучших матчей сезона, но он был очень зрелищный. Была абсолютно равная игра. Оба теннисиста потеряли очень много физических и моральных сил, и только потом станет ясно, как они смогут отойти после такого. При этом вполне допускаю, что именно Медведев и Зверев выйдут из этой группы в полуфинал», — приводят слова Собкина «Известия».

Даниил одержал две победы и досрочно гарантировал себе место в полуфинале. Завтра, 18 ноября, действующий чемпион сыграет с итальянцем Янником Синнером.