Янник Синнер рассказал, что нужно для победы над Даниилом Медведевым

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что, по его мнению, требуется для победы над второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. Завтра, 18 ноября, Медведев и Синнер проведут матч в рамках Итогового чемпионата ATP.

«В следующем матче я постараюсь оставаться сосредоточенным и показать отличный теннис. Это моя первая цель. Если хочешь победить Даниила, надо показать свой лучший теннис. Он же номер два в мире. Он выиграл турнир «Большого шлема» и много других турниров. Это будет непростой матч», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Синнер, который на Итоговом турнире ATP заменил травмировавшегося Маттео Берреттини, уже провёл один матч на турнире. Он победил поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:2, 6:2. Что касается Медведева, то он одержал две победы в двух матчах и уже обеспечил себе выход в полуфинал.



