Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер рассказал, что нужно для победы над Даниилом Медведевым

Янник Синнер рассказал, что нужно для победы над Даниилом Медведевым
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что, по его мнению, требуется для победы над второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. Завтра, 18 ноября, Медведев и Синнер проведут матч в рамках Итогового чемпионата ATP.

«В следующем матче я постараюсь оставаться сосредоточенным и показать отличный теннис. Это моя первая цель. Если хочешь победить Даниила, надо показать свой лучший теннис. Он же номер два в мире. Он выиграл турнир «Большого шлема» и много других турниров. Это будет непростой матч», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Синнер, который на Итоговом турнире ATP заменил травмировавшегося Маттео Берреттини, уже провёл один матч на турнире. Он победил поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:2, 6:2. Что касается Медведева, то он одержал две победы в двух матчах и уже обеспечил себе выход в полуфинал.

Кто составит Медведеву компанию в плей-офф? Подробные расклады на Итоговом Кто составит Медведеву компанию в плей-офф? Подробные расклады на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021