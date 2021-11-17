Новак Джокович опубликовал фото с командой и призом лучшему игроку сезона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Первая ракетка мира сфотографировался со своей командой и трофеем, вручаемым лучшему игроку по итогам сезона. Новак получил этот приз в седьмой раз в карьере, превзойдя достижение американца Пита Сампраса (6).
Пост доступен в «инстаграме» Новака Джоковича
Сегодня, 17 ноября, Джокович во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. Поединок поставлен вторым запуском после парного матча и начнётся не раньше 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP
- 17 ноября 2021
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