Новак Джокович опубликовал фото с командой и призом лучшему игроку сезона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новое фото в своём «инстаграме». Первая ракетка мира сфотографировался со своей командой и трофеем, вручаемым лучшему игроку по итогам сезона. Новак получил этот приз в седьмой раз в карьере, превзойдя достижение американца Пита Сампраса (6).

Пост доступен в «инстаграме» Новака Джоковича

Сегодня, 17 ноября, Джокович во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. Поединок поставлен вторым запуском после парного матча и начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP