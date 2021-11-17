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Источник: Стефанос Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP, Карацева вызвали на турнир

Источник: Стефанос Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP, Карацева вызвали на турнир
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Греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP. Об этом сообщает журналист Саша Озмо в своём «твиттере». Если снятие Циципаса официально подтвердят, его заменит резервист Кэмерон Норри.

Кроме того, на турнир вызвали россиянина Аслана Карацева. Об этом сообщает журналист Адам Эддикотт в своём «твиттере». Карацев получил вызов на фоне слухов о том, что поляк Хуберт Хуркач пожаловался на дискомфорт.

Изначально сегодня, 17 ноября, Циципас должен сыграть с норвежцем Каспером Руудом. Напомним, в первом матче на Итоговом турнире ATP Стефанос проиграл россиянину Андрею Рублёву. Счёт встречи — 4:6, 4:6.

В другом матче 17 ноября серб Новак Джокович сразится с россиянином Андреем Рублёвым.

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