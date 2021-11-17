Сможет ли Рублёв обыграть Джоковича на Итоговом чемпионате ATP?

Сегодня, 17 ноября, на Итоговом чемпионате ATP состоится матч, в котором первая ракетка мира, серб Новак Джокович сразится с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Сможет ли Рублёв обыграть Джоковича на Итоговом чемпионате ATP?»

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Андрей Рублёв и Новак Джокович уже провели по одному матчу на Итоговом чемпионате ATP. Российский теннисист победил грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4, а представитель Сербии оказался сильнее норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:4), 6:2).

Напомним, Новак Джокович возглавляет рейтинг ATP, Андрей Рублёв располагается на пятой строчке в мировой классификации.