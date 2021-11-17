ATP официально подтвердила снятие Стефаноса Циципаса с Итогового чемпионата
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В ATP официально подтвердили, что греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с Итогового чемпионата из-за травмы.
«Стефанос Циципас снялся с Итогового чемпионата ATP из-за травмы правого локтя. Желаем всего наилучшего в восстановлении, Стеф!» — отмечается в сообщении организации в «Твиттере».
Циципаса заменит резервист Кэмерон Норри. Изначально сегодня, 17 ноября, Стефанос должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом. Напомним, в первом матче на Итоговом турнире ATP греческий спортсмен проиграл россиянину Андрею Рублёву. Счёт встречи — 4:6, 4:6.
Ранее сообщалось, что на турнир вызвали россиянина Аслана Карацева. Карацев получил вызов на фоне слухов о том, что поляк Хуберт Хуркач пожаловался на дискомфорт.
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