Впервые с 1998 года на Итоговом чемпионате ATP пригодились сразу два резервиста

Впервые с 1998 года на Итоговом чемпионате ATP сыграют сразу два теннисиста, которые изначально числились в резерве. Это стало известно после официального объявления о снятии греческого теннисиста Стефаноса Циципаса из-за травмы. Циципаса заменит Кэмерон Норри. Ранее итальянец Янник Синнер заменил травмировавшегося соотечественника Маттео Берреттини.

В 1998 году на Итоговом турнире ATP испанец Альберт Коста и британец Грег Руседски заменили чилийца Марсело Риоса и американца Андре Агасси.

Ранее сообщалось, что на Итоговый чемпионат ATP вызвали россиянина Аслана Карацева, который может стать третьим резервистом. Карацев получил вызов на фоне слухов о том, что поляк Хуберт Хуркач пожаловался на дискомфорт.