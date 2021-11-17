Елена Веснина: британские учёные доказали, что сил моих больше нет

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина опубликовала новое эффектное фото в своём «инстаграме».

«Британские учёные доказали, что сил моих больше нет. С нетерпением жду пятницы и выходных», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте. Она выступала вместе с Асланом Карацевым. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Елена выиграла золото в дуэте с Екатериной Макаровой.

Веснина — победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и одного турнира в миксте. Она завоевала три титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде и 19 в парном. В октябре россиянка объявила о завершении сезона.