Даниил Медведев впервые сыграет в вечерней сессии на Итоговом чемпионате ATP

ATP объявила расписание пятого игрового дня (завтра, 18 ноября) на Итоговом чемпионате. Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев впервые сыграет в вечерней сессии. Противостояние Медведева с итальянским теннисистом Янником Синнером состоится завтра, 18 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск.

Также завтра, 18 ноября, состоится другой матч в этой группе. Немецкий теннисист Александр Зверев сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачем, матч начнётся не ранее 16:00 мск.

Синнер, который заменил на Итоговом чемпионате ATP травмировавшегося Маттео Берреттини, уже провёл один матч на турнире. Он победил поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:2, 6:2. Что касается Медведева, то он одержал две победы в двух матчах и уже обеспечил себе выход в полуфинал.