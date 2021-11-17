Даниил Медведев впервые сыграет в вечерней сессии на Итоговом чемпионате ATP

ATP объявила расписание пятого игрового дня (завтра, 18 ноября) на Итоговом чемпионате. Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев впервые сыграет в вечерней сессии. Противостояние Медведева с итальянским теннисистом Янником Синнером состоится завтра, 18 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск.
Также завтра, 18 ноября, состоится другой матч в этой группе. Немецкий теннисист Александр Зверев сразится с представителем Польши Хубертом Хуркачем, матч начнётся не ранее 16:00 мск.
Синнер, который заменил на Итоговом чемпионате ATP травмировавшегося Маттео Берреттини, уже провёл один матч на турнире. Он победил поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:2, 6:2. Что касается Медведева, то он одержал две победы в двух матчах и уже обеспечил себе выход в полуфинал.
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