Стефанос Циципас объяснил решение сняться с Итогового чемпионата ATP
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал решение сняться с Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).
«Я принял очень сложное решение сняться с Итогового чемпионата ATP из-за травмы локтя. Это очень тяжёлое решение. Я упорно работал в этом году, чтобы попасть на Итоговый чемпионат и быть частью этого прекрасного турнира. Но, к сожалению, я не в состоянии продолжить выступление», — приводит слова Циципаса пресс-служба турнира.
Сегодня, 17 ноября, Стефанос должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом. В первом матче на Итоговом турнире ATP грек проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 4:6, 4:6. В Турине Циципаса заменит британец Кэмерон Норри. Действующим чемпионом является россиянин Даниил Медведев.
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