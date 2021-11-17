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Стефанос Циципас объяснил решение сняться с Итогового чемпионата ATP

Стефанос Циципас объяснил решение сняться с Итогового чемпионата ATP
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал решение сняться с Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).

«Я принял очень сложное решение сняться с Итогового чемпионата ATP из-за травмы локтя. Это очень тяжёлое решение. Я упорно работал в этом году, чтобы попасть на Итоговый чемпионат и быть частью этого прекрасного турнира. Но, к сожалению, я не в состоянии продолжить выступление», — приводит слова Циципаса пресс-служба турнира.

Сегодня, 17 ноября, Стефанос должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом. В первом матче на Итоговом турнире ATP грек проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 4:6, 4:6. В Турине Циципаса заменит британец Кэмерон Норри. Действующим чемпионом является россиянин Даниил Медведев.

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