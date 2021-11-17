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Рублёв или Джокович уже сегодня могут выйти в полуфинал Итогового турнира. Названы условия

Рублёв или Джокович уже сегодня могут выйти в полуфинал Итогового турнира. Названы условия
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Определились турнирные расклады на Итоговом чемпионате ATP в группе, где играет российский теннисист Андрей Рублёв. Сегодня, 17 ноября, Рублёв играет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. В другом матче дня Кэмерон Норри, который заменил травмированного Стефаноса Циципаса, сразится с Каспером Руудом.

Рублёв или Джокович (по отдельности, но не вместе) уже сегодня могут досрочно обеспечить себе выход в полуфинал:

если Джокович победит Рублёва — Джокович выиграет группу;
если Рублёв победит Джоковича в двух сетах, а Рууд победит Норри в трёх сетах — Рублёв выйдет в полуфинал;
если Рублёв победит Джоковича, а Норри победит Рууда — Рублёв выиграет группу.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча Новак Джокович — Андрей Рублёв.

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