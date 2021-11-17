Андрей Рублёв крупно проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв потерпел первое поражение на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).

В матче второго тура Зелёной группы Рублёв в двух сетах уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Рублёв 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету Джоковича — 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 6.

В заключительном матче группового отбора Рублёв встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP – 2021 составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, ранее досрочно вышедший в полуфинал турнира.