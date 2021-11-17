Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв крупно проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP

Андрей Рублёв крупно проиграл Новаку Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв потерпел первое поражение на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).

В матче второго тура Зелёной группы Рублёв в двух сетах уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Рублёв 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету Джоковича — 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 6.

В заключительном матче группового отбора Рублёв встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP – 2021 составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, ранее досрочно вышедший в полуфинал турнира.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
17 ноября 2021, среда. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021