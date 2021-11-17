Джокович вслед за Медведевым досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия). Ранее подобного результата добился второй номер рейтинга россиянин Даниил Медведев.

Джокович – на данный момент единственный игрок Зелёной группы, который в 2 матчах одержал 2 победы. На старте Итогового турнира Джокович в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. А во втором туре не оставил шансов россиянину Андрею Рублёву, обыграв его со счётом 6:3, 6:2. В заключительном матче группового отбора Джокович встретится с британцем Кэмероном Норри, который заменил грека Стефаноса Циципаса.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является Медведев.