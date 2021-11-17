Джокович вслед за Медведевым досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия). Ранее подобного результата добился второй номер рейтинга россиянин Даниил Медведев.
Джокович – на данный момент единственный игрок Зелёной группы, который в 2 матчах одержал 2 победы. На старте Итогового турнира Джокович в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. А во втором туре не оставил шансов россиянину Андрею Рублёву, обыграв его со счётом 6:3, 6:2. В заключительном матче группового отбора Джокович встретится с британцем Кэмероном Норри, который заменил грека Стефаноса Циципаса.
Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является Медведев.
- 17 ноября 2021
-
18:16
-
18:12
-
18:02
-
17:58
-
17:53
-
17:44
-
17:39
-
17:34
-
17:21
-
17:19
-
16:51
-
16:21
-
16:17
-
16:10
-
16:01
-
15:50
-
15:22
-
15:13
-
15:05
-
14:45
-
13:18
-
13:00
-
12:42
-
12:29
-
11:35
-
11:13
-
11:12
-
09:53
-
09:42
-
09:26
-
08:47
-
08:08
-
07:26
-
03:40
-
00:41