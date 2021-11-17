Джокович не сдержал эмоций, взяв у Рублёва розыгрыш, где дважды принимал мяч в шпагате

Первая ракетка мира серб Новак Джокович эмоционально отреагировал на победу в тяжелейшем розыгрыше в матче с россиянином Андреем Рублёвым во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).

Принимая подачу Рублёва, Джокович вытащил два удара в шпагате. «Защита Джоковича безумна», — прокомментировали действия серба в ATP.

Публикация доступна в «твиттере» ATP. Права на видео принадлежат ATP.

В итоге Джокович уверенно обыграл Рублёва со счётом 6:3, 6:2 и досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP вслед за россиянином Даниилом Медведевым (лидером Красной группы).

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP — 2021 составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является Медведев.