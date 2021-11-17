Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Андреем Рублёвым (6:3, 6:2).
«Я знал перед матчем, что нужно было хорошо начинать. Может, первый гейм был плохим, но затем я сразу выровнял ситуацию. До счёта 4:3 была равная борьба, но потом, когда Андрей подавал новыми мячами, я смог сделать брейк. Мне нужно было играть очень быстро, потому что Андрей уверенно играет на задней линии. Только когда я стабилизировал игру — он начал ошибаться. Я выбил из него уверенность. Кэмерон заслужил место в Турине своими победами. Интересно будет посмотреть на его сегодняшний матч с Каспером Руудом», — сказал Джокович после матча.
Напомним, в матче второго тура Зелёной группы Рублёв в двух сетах уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 9 минут.
- 17 ноября 2021
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