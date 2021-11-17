Джокович вышел на чистое 2-е место по числу побед на Итоговых. Он уступает лишь Федереру

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел на чистое второе место в истории по количеству побед на Итоговых чемпионатах ATP, в его активе 40 выигранных матчей в финалах ATP. Джокович обогнал по этому показателю американца Ивана Лендла, у которого 39 побед на Итоговых турнирах в карьере. Лидирует по количеству побед в финалах ATP швейцарец Роджер Федерер, в его активе 59 выигранных матчей.
На текущем Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) Джокович одержал две победы в двух матчах группового этапа, что позволило ему досрочно выйти в полуфинал турнира. На старте Джокович в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. А во втором туре не оставил шансов россиянину Андрею Рублёву, обыграв его со счётом 6:3, 6:2. В заключительном матче группового отбора Джокович встретится с британцем Кэмероном Норри, который заменил грека Стефаноса Циципаса.
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