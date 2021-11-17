Медведев и Джокович смогут встретиться на Итоговом чемпионате ATP только в финале

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер рейтинга россиянин Даниил Медведев смогут встретиться на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) только в финале.
Ранее оба теннисиста досрочно вышли в полуфиналы, одержав по две победы в двух матчах группового этапа. Джокович в Зелёной группе в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. А во втором туре не оставил шансов россиянину Андрею Рублёву, обыграв его со счётом 6:3, 6:2. Медведев стал лидером Красной группы, на старте обыграв Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. А во втором туре в сложнейшем матче одолел третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
Соперником Джоковича в полуфинале станет второй номер Красной группы, а Медведева – второй номер Зелёной.
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