Кафельников: Рублёв уже не тот, что был 3-4 месяца назад

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями после поражения Андрея Рублёва от Новака Джоковича (3:6, 2:6).



«Рублёв уже не тот, что был 3-4 месяца назад. Конечно, он старался, хотел победить, но, объективно говоря, ему нечем обыгрывать Джоковича. Сегодня Андрей допустил много невынужденных ошибок. Тактика на матч была неправильная, Рублёв хотел завершать розыгрыши в 1-2 удара, против Новака так играть нельзя. Следующий матч определит судьбу Андрея на этом Итоговом турнире. Честно говоря, меня настораживает физическая форма Рублёва, он не готов проводить длительные розыгрыши. Матч с Руудом будет 50 на 50, исход встречи непредсказуем», — цитирует Кафельникова «Спорт-экспресс».

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