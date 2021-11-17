Кто станет соперником Даниила Медведева по полуфиналу на Итоговом турнире ATP?

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ранее досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Турине (Италия). Его соперником за выход в финал может стать один из трёх участников Зелёной группы, кроме первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который также досрочно завоевал путёвку в полуфинал и встретится со вторым номером Красной группы.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «Кто станет соперником Даниила Медведева по полуфиналу на Итоговом турнире ATP?»

Отметим, что британец Кэмерон Норри заменил на турнире четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

Медведев стал лидером Красной группы, на старте обыграв Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. А во втором туре в сложнейшем матче одолел третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP составил $ 7 250 000. Его действующим победителем является Медведев.