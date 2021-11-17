Андрей Рублёв поделился эмоциями после поражения от Новака Джоковича в Турине

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче с первым номером рейтингом сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) со счётом 3:6, 2:6.

«Не знаю, насколько сильно я нервничал во время и перед матчем, потому что старался об этом не думать. По эмоциям ситуация могла быть намного хуже. Сегодня я допускал много глупых и несвойственных для себя ошибок, неправильно выбирал позицию. Я играл против лучшего игрока мира, в каких-то моментах я очень торопился, но это нормально. Такие матчи — это опыт, через который надо пройти. Всегда нужно время и пара матчей, чтобы почувствовать своего соперника. Хорошо, что мне удалось сыграть с Джоковичем на Итоговом турнире, а не на каком-то более серьёзном соревновании. Теперь у меня есть возможность сделать выводы и улучшить какие-то компоненты своей игры», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.