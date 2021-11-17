Андрей Рублёв: сегодня я впервые сыграл против Джоковича, нервничал

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Новака Джоковича (3:6, 2:6).

«На таком уровне все проблемы возникают из-за психологического состояния. Сегодня я впервые сыграл против Джоковича, нервничал. В какие-то моменты во время подачи я начал думать уже о следующих трёх ударах. Обычно ты сразу подаёшь и ни о чём не думаешь. Не согласен, что победа в первом матче расслабила меня. Если бы я его не выиграл, то, может, проиграл бы Новаку со счётом 2:0 в первые две секунды», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в матче второго тура Зелёной группы Рублёв в двух сетах уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 9 минут.