Андрей Рублёв: сегодня я впервые сыграл против Джоковича, нервничал
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Новака Джоковича (3:6, 2:6).
«На таком уровне все проблемы возникают из-за психологического состояния. Сегодня я впервые сыграл против Джоковича, нервничал. В какие-то моменты во время подачи я начал думать уже о следующих трёх ударах. Обычно ты сразу подаёшь и ни о чём не думаешь. Не согласен, что победа в первом матче расслабила меня. Если бы я его не выиграл, то, может, проиграл бы Новаку со счётом 2:0 в первые две секунды», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, в матче второго тура Зелёной группы Рублёв в двух сетах уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 9 минут.
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