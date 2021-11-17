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Новак Джокович: Рублёв — тот игрок, которому сложно перестроиться, если что-то идёт не так

Новак Джокович: Рублёв — тот игрок, которому сложно перестроиться, если что-то идёт не так
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым со счётом 6:3, 6:2 на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия). Она позволила Новаку досрочно выйти в полуфинал турнира вслед за действующим чемпионом россиянином Даниилом Медведевым.

«Когда я взял первый сет, Андрей оказался под дополнительным давлением, а я начал играть ещё стабильнее. И я очень хорошо подавал. Это мне очень помогло. Рублёв — тот игрок, которому сложно перестроиться, если что-то идёт не так. Он допускает много невынужденных ошибок. И я хотел вывести его из зоны комфорта, лишить времени, варьировать скорость. В целом мне всё удалось», — сказал Джокович в интервью на корте.

Призовой фонд Итогового чемпионата ATP — 2021 составил $ 7 250 000. Финал состоится 21 ноября.

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